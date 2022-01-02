رسائل مرتضى منصور في اجتماعه الأول مع لاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين، لأول مرة بعد عودته مرة أخرى للقلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور للاعبي الزمالك: "أنتم أبطال تحملت مافوق البشر، وسيتم صرف مكافأت تتويجكم ببطولة الدوري المصري".

وجاءت رسائل مرتضى منصور للاعبين كالتالي:

أيمن حفني:

سعيد بعودتك للزمالك لتختم مسيرتك الكروية في بيتك، وابذل أقصى جهدك لتشارك مع في المباريات.

محمد أوناجم:

رجعت من الإعارة في المغرب لاعب مختلف تمامًا، أنت لاعب كبير ومتنظرين منك الكثير.

طارق حامد:

أنت أفضل لاعب وسط مدافع في مصر وأفريقيا، أنت قيمة وثروة كبيرة ليس للزمالك فقط ولكن لمنتخب مصر.

أشرف بن شرقي:

سعيد بنجاحك في الرد على كل منتقديك، أنت نجحت بتسجيل هدف لن يستطيع أحد تسجيله مرة آخرى، استمر في تقديم كل ما لديك أنت لاعب كبير، ولا تنظر لكل نقد هادم، إذا أردت وجود شرط جزائي في عقدك هذا حقك الطبيعي، وفي حالة توقعيك لنادي آخرى فسيتم تجهيز حفلة تكريم لك نظرًا لما قدمته مع الزمالك وإسعادك للجماهير، وإذا لم توقع فلن تجد أفضل من هذا النادي.

رزاق سيسيه:

رجعت بيتك وسعيد بظهورك الأول وواضح أنك جاهز وهيتم تجديد عقدك، من أول يوم وأنا عايزك تلعب في الزمالك منذ ضمك من أسوان

محمود حمدي الونش:

أنت لاعب كبير ومستواك ثابت، ودائما ربنا بيوفقك بسبب التزامك

محمد أبو جبل:

سعيد بأنك نجحت في العودة إلى قائمة المنتخب الوطني واصل تألقك ونجاحك

وكان مرتضى منصور عقد جلسة مع الجهاز الفني ولاعبي الزمالك لأول مرة منذ عودته للنادي، عقب مباراة الفريق أمام غزل المحلة التي انتهت بفوز الأبيض برباعية نظيفة.