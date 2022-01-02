منتخب مصر يواجه الكونغو بقانون خاص .. ويرد على أزمته مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفمني لمنتخب مصر أنه استقر على مواجهة الكونغو الديمقراطية في مران مشترك وليس مواجهة ودياً موضحاً موقفه من تعارض كأس أمم إفريقيا مع كأس العالم للأندية.

وعقد كيروش مؤتمراً صحفياً في فندق إقامة منتخب مصر بالتجمع الخامس بالتزامن مع إنطلاق معسكر الفراعنة المغلق، استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا.

وقال كيروش " استقرينا على إقامة مران مشترك مع الكونغو وليست مباراة ودية، سنلعب تقسيمة من ثلاثة أشواط مدته 45 دقيقة ويحق للمدرب استدعاء اللعبين لمنحهم تعليمات فينة كل ربع ساعة".

ويقيم منتخب الكونغو الديمقراطية بقيادة مديره الفني الأرجنتينى هيكتور كوبر معسكر إعداد فى القاهرة خلال شهر يناير استعداداً للمشاركة فى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 التي تنطلق مارس القادم.

وأوضح كيروش موقفه من تعارض كأس العالم للأندية التي يشارك فيها الأهلي مع كأس أمم أفريقيا وقال:"الشيء المؤكد هو أن لدي مشكلة مثل الأهلي".

وتسائل " "طوال فترة تدربي لمدة 40 عاما أسأل نفسي هذا السؤال، أتسائل مثلكم لماذا يضعون مسابقتين في نفس التوقيت؟"

واستطرد "لكن هذا السؤال ليس من المفترض أن يُوجه لي، أتمنى توجيهه للجهات المسؤولة الصحيحة"

وأنهى كيروش بالحديث حول فلسفة في اختيارته للاعبين " فلسفتي في الاختيار أن نختار اللاعب الذي يناسب فكرنا في طريقة اللعب مع تعديل الخطة لتناسب امكاناته ، أضع الأثنين معاً في عين الإعتبار",