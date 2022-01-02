كيروش: هذا البند غير موجود بكرة القدم.. وتسريب التشكيل شيء غير هام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نفى البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، وجود بند في تعاقده بالمنافسة على الصعود لكأس العالم فقط، مشيرا إلى أن ما يتردد بشأن تسريب التشكيل عبر وسائل الإعلام قبل المباريات شيء غير هام بالنسبة له.

وقال كيروش، في المؤتمر الصحفي لانطلاق معسكر منتخب مصر: "لا يوجد في تعاقد أي مدرب مع أي فريق بند يتعلق بالفوز كبطولة، هذا غير موجود في كرة القدم".

وأضاف: "ليس حقيقي وضع بند أو اتفاق أن منتخب مصر سينافس على الصعود لكأس العالم 2022 فقط، وهدفي الأساسي التأهل لكأس العالم ولكن باق البطولات مهمة".

وانتقل كيروش للحديث عن معسكر المنتخب قائلا: "لم تكن الأمور واضحة بشأن إقامة بطولة أمم إفريقيا بالفعل، عندما غادرنا الدوحة يوم 22 ديسمبر لم يكن أحد متأكدا من إقامة المسابقة من عدمها، وضعت 3 برامج تحسبا لأي شيء".

وأكمل: "حين تم الإعلان النهائي عن إقامة بطولة أمم إفريقيا يوم 24 ديسمبر، كان من المفترض أن يستمر الدوري حتى يوم 30 ديسمبر بمباراة الأهلي وبيراميدز، ولكن على مستوي العالم الإضطرابات حدثت لذلك كان هناك حالة من عدم التوافق بشأن معسكر منتخب مصر".

وواصل: "تأقلمنا مباشرةً بعد الإعلان عن توقف الدوري، ووضعنا حلا بخوض مرانين مع اللاعبين المحليين، ومنها نستمر على البرنامج العام للبطولة".

وأوضح: "معسكر المنتخب يبدأ اليوم 2 يناير بشكل رسمي، اللاعبون المحترفون في أوروبا سينضمون إلينا غدا الإثنين، وسنخوض التدريبات خلال الفترة من يوم الإثنين إلى صباح الجمعة، وسنتيح الفرصة أمام وسائل الإعلام قبل كل مران بربع ساعة".

وعن استدعاء محمود حسن تريزيجيه لقائمة المنتخب، أكد كيروش: "تريزيجيه لاعب يتمتع بخبرة كبيرة وأثق أنه سيكون واحدا من المحاور المهمة في المنتخب".

وأضاف: "بالنسبة لمركز اللاعب سنقرره من بعض التمارين سواء باللعب في الخط الأمامي أو في الوسط، اللاعب بمجرد ارتداء قميص المنتخب يكون جاهزا لخدمة الفريق في أي مركز، هذا ليس ناد بل منتخب مصر".

وحول ما يتردد بشأن تسريب تشكيل المنتخب، أتم كيروش تصريحاته قائلا: "أفضل العمل مع اللاعبين بصراحة وإبلاغهم بوجودهم في التشكيل جزء من عملي، لا أحب أن أكذب على اللاعب، هذا الأمر شيء غير هام بالنسبة لي ولا أفكر فيه".