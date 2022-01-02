الامارات | مونديال الأندية .. تعرّف إلى سعر تذاكر مباراة الهلال السعودي بـ"الريال" والأهلي المصري بـ"الجنيه"

شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال الأندية .. تعرّف إلى سعر تذاكر مباراة الهلال السعودي بـ"الريال" والأهلي المصري بـ"الجنيه" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تذاكر كأس العالم للأندية "الإمارات 2021" ابتداً من اليوم، وستكون الأولوية في الوقت الحالي لحاملي بطاقات الدفع "فيزا" من جميع أنحاء العالم. ووفقاً لما أورده الموقع الرسمي لـ"فيفا" فإن أرخص تذكرة يبلغ سعرها 20 درهما إماراتياً، وهي فئة الدخول رقم 4 للمباراة الافتتاحية التي ستجمع بين الجزيرة وممثّل قارة أوقيانوسيا نادي بيري التاهيتي.

وبالنسبة لمباراة الهلال السعودي ممثل القارة الآسيوية التي ستجمعه بالفائز من لقاء الجزيرة وبيري، فإن أرخص سعر تذكرة بلغ 25 درهما إماراتياً أي ما يعادل 25.5 ريالاً سعودياً. ووصل سعر أرخص تذكرة لمباراة الأهلي المصري ممثل القارة الافريقية ضد مونتيري المكسيكي 25 درهماً، أي ما يعادل 107 جنيهاً مصرياً.

وتأتي بطولة "كأس العالم للأندية الإمارات 2021" كجزء من الفعاليات الرياضية الكبرى التي تحتضنها إمارة أبوظبي على مدار العام، حيث كرّست العاصمة مكانتها كإحدى أكبر عواصم الرياضة في العالم. واستضافت أبوظبي البطولة في أربع مناسبات سابقة أعوام 2009، 2010، 2017 و2018. وفي ظل جائحة كوفيد-19، ستوفر أبوظبي بصفتها المدينة المستضيفة للبطولة أعلى معايير السلامة لضمان صحة جميع المشاركين والجماهير.

يذكر أن المونديال يشهد مشاركة أفضل فرق العالم على مدار 10 أيام خلال شهر فبراير، حيث تقام المباريات على استاد محمد بن زايد، واستاد آل نهيان. وينطلق الحدث في 3 فبراير من خلال مباراة الجزيرة وممثل قارة أوقيانوسيا نادي بيري التاهيتي، بينما يختتم في 12 من الشهر نفسه. وستتاح فرصة أخيرة للجماهير لشراء التذاكر المتبقية بعد انتهاء مدّة البيع المسبق لحاملي بطاقات الدفع "فيزا".

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