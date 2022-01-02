واتفورد يرفض مشاركة إسماعيلا سار مع منتخب السنغال في أمم أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

قال الاتحاد السنغالي لكرة القدم، اليوم الأحد، إن نادي واتفورد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، يرفض السماح للاعب الوسط السنغالي إسماعيلا سار بالانضمام لمنتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في الكاميرون الأحد المقبل.



وأشار الاتحاد إلى أن واتفورد أبلغه، يوم الجمعة الماضي، بأنه لن يسمح لسار بالمشاركة في البطولة الأفريقية المقبلة، بينما ترشح التوقعات السنغال للمنافسة بقوة على اللقب.

وقال الاتحاد السنغالي في بيان يحمل توقيع أمينه العام فيكتور سيه سيسيه، إن النادي الإنجليزي برر رفضه السماح للاعب بالانضمام للمنتخب بناء على حجج وأسباب ”زائفة“.

وأضاف البيان: ”رد الاتحاد السنغالي مباشرة لتأكيد استدعاء اللاعب وضرورة قيام النادي بالسماح للاعب بالانضمام للمنتخب في موعد لا يتجاوز الثالث من يناير“.

وأوضح الاتحاد السنغالي أنه سيلجأ إلى الاتحاد الدولي (الفيفا) إذا أصر واتفورد على رفضه.

ولم يرد واتفورد على الفور على طلب للتعليق.

وكانت الأندية الأوروبية معترضة على موعد إقامة أمم أفريقيا في منتصف الموسم، وطالبت بتأجيلها، ودعم الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ هذا الأمر، ولكن كاف أكد إقامة البطولة في موعدها رغم الضغوط.

وكان فاليرى إيكوم، عضو لجنة تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2022، قد قال في تصريحات تلفزيونية: ”الأندية الأوروبية لا تستطيع منع لاعبيها من المشاركة في كوبا أمريكا، فلماذا تضغط على اللاعبين لعدم المشاركة في بطولة أفريقيا، وعلى اللاعبين التمسك بحقوقهم في المشاركة مع منتخباتهم في إحدى أكبر البطولات في العالم“.

واختار المدرب أليو سيسي 27 لاعبًا لخوض النهائيات من بينهم القائد كاليدو كوليبالي مدافع نابولي وإسماعيلا سار جناح واتفورد رغم الإصابة.

وتقام البطولة بمشاركة 24 فريقًا للمرة الثانية في تاريخ البطولة، بعدما قرر ”كاف“ زيادة عدد المنتخبات من 16 إلى 24 فريقًا بدءاً من نسخة 2019 التي أقيمت في مصر.