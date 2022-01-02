شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة الأهلي.. فيفا يطرح تذاكر مونديال الأندية 2021 بالإمارات للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت تذاكر كأس العالم للأندية الإمارات 2021 بداية من اليوم، الأحد، وحتي يوم 7 يناير المقبل، وتبدأ أسعار التذاكر من 20 درهماً للجولة الافتتاحية وحتى 200 درهم للنهائي بفئة الدرجة الأولى، وقام مسئولو أبو ظبي بتوفير أعلى معايير السلامة لضمان صحة الجميع، ويمكّن لحاملي البطاقات الاستفادة من أسبقية طرح التذاكر للحصول على المقاعد بزيارة الموقع، قبل إصدار التذاكر لعموم الجماهير فىالساعة الثانية ظهر يوم 7 يناير الجاري.

من جهته قال محمد بن هزام الظاهرى، المتحدث الرسمي للجنة المنظمة العليا لـ “كأس العالم للأندية "الإمارات 2021"، "مع اقتراب موعد كأس العالم للأندية، يسعدنا فى دولة الإمارات الترحيب بالعالم مجدداً، في حدث استثنائي يجمع نخبة وأبطال القارات في العالم".

وأضاف الظاهرى، يحظى كأس العالم للأندية باهتمام كبير من جماهير ومحبي كرة القدم في شتى أنحاء العالم، واستضافتنا للنسخة القادمة سترسخ من شراكتنا مع الفيفا في تنظيم حدث عالمي مبهر وآمن، وفق أعلى معايير الصحة والسلامة حفاظاً على سلامة اللاعبين والجماهير وكافة ضيوفنا خلال البطولة، وهذا ما برهنت عليه أبوظبي، بنجاحها خلال الفترة الماضية باستضافة مجموعة كبيرة من الفعاليات الرياضية العالمية، مع منح الأهمية القصوى لتوفير بيئة آمنة وفق أعلى المعايير والتدابير الوقائية.

وأشار الظاهري إلى أن الجماهير في الإمارات وحول العالم على موعد مع بطولة كروية حافلة بمشاركة الأبطال ونخبة النجوم، ونحن على ثقة تامة ومن خلال تعاوننا المستمر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، بأنّ الجميع سيستمتع بمشاهدة بطولة استثنائية مميزة وتدون أحداثها في تاريخ كرة القدم، كاشفاً أن أبو ظبي ستوفر بصفتها المدينة المستضيفة للبطولة في ظل جائحة كوفيد-19، أعلى معايير السلامة لضمان صحة جميع المشاركين والجماهير، حيث سيتم تحديث المعلومات الخاصة بالإجراءات الصحية أثناء "كأس العالم للأندية الإمارات 2021” على موقع FIFA.com.

ويشهد "كأس العالم للأندية الإمارات 2021" مشاركة أفضل فرق العالم في أبوظبي على مدار 10 أيام خلال شهر فبراير، حيث تقام مبارياتها في "استاد محمد بن زايد" و"استاد آل نهيان"، وستنطلق مجريات البطولة بمباراة افتتاحية في 3 فبراير بين حامل لقب دوري أدنوك للمحترفين نادي الجزيرة وممثّل قارة أوقيانوسيا نادي بيري التاهيتي، بينما ستختتم بالمباراة النهائية يوم 12 فبراير، وينضم للفريق المستضيف نادي الجزيرة الإماراتي، كل من نادي تشيلسي الإنجليزي ومونتيري المكسيكي وبالميراس البرازيلي والأهلي وبيري التاهيتي والهلال السعودي.