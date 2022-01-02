شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. أشرف بن شرقي معروض على الأهلي بعد تعثر مفاوضات تجديده للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل المغربى أشرف بن شرقى، لاعب الزمالك، الفترة الحُرة فى عقده وأصبح من حقه التوقيع لأى نادٍ خلال يناير الجارى دون للرجوع للزمالك، حيث ينتهى عقده مع الأبيض بنهاية الموسم الجاري.

وبدأت انتقالات يناير أمس، السبت، ليُصبح من حق بن شرقى التوقيع لأى نادٍ حالياً.

ويُعد أشرف بن شرقى أحد أهم الصفقات الأجنبية فى الدورى المصرى خلال السنوات الماضية وأضاف الكثير للزمالك وساهم معه فى تتويج الفريق بأكثر من بطولة قارية ومحلية.

وشهدت الأيام الماضية محاولات من بعض وكلاء اللاعبين لتسويق أشرف بن شرقى وعرضه على أندية كبرى، فى مقدمتها النادى الأهلى الذى يبحث دائماً عن النجوم المؤثرة وأصحاب الأمكانيات الفنية العالية.

وقال مصدر، إن أحد وكلاء اللاعبين عرض بن شرقى على مسئولين فى إدارة الأهلى بشكل ودى خلال الأيام الماضية لكن الأمر لم يتحول إلى جدية وتفاوض رسمى بين الأهلى واللاعب المغربي.

ويمتلك لاعب الزمالك العديد من العروض يفاضل بينها الفترة المقبلة لو فشلت محاولات الزمالك تجديد عقده خاصة فى ظل الخلاف الواضح بين الطرفين حول بنود وقيمة العقد.