شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا فاروق تحتفل بإنجازاتها فى 2021 وتتمنى عاما سعيدا بـ2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت البطلة المصرية جيانا فاروق، لاعبة النادى الأهلى للكاراتيه، على استعادة ذكرياتها والاحتفال بالإنجازات التى حققتها فى 2021، وأبرزها التتويج بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو، وعقد قرانها.

ونشرت جيانا فاروق، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورة لكلا المناسبتين، وعلقت عليها قائلة: "كانت سنة صعبة جدا عليا نفسيا وجسديا.. بس بردو كانت سنة مليانة بفضل ربنا ونعمه ولطفة.. شكرًا لكل الناس اللى كانت معايا وفى ضهرى"، وأضافت "2022 من فضلك كونى لطيفة مع الجميع".



حساب جيانا فاروف على انستجرام

جيانا فاروق تحتفل بالتتويج ببرونزية الأولمبياد

وكانت جيانا فاروق،استعادت - فى وقت سابق - ذكريات تتويجها بالميدالية البرونزية فى أولمبياد طوكيو الماضية، ونشرت جيانا صورة من تتويجها بالبرونزية وعلقت: "الصورة دى من أغلى الصور بالنسبة ليا لأن فيها إحساسين مختلفين وعكس بعض، الإحساس الأول وهو الإحساس بالظلم اللى اتعرضت له فى الماتش وأدى إلى إنى مالعبتش ماتش الفينال وحصولى على البرونزية، وطبعا كل الناس اللى تابعت الماتش شافت اللى حصل وبشكر أى حد تعاطف معايا وجبر بخاطرى".



جيانا فاروق مع زوجها

وأضافت بطلة الكاراتية، "والإحساس التانى وهو الرضا بقضاء ربنا وقدره وإن ده نصيبى اللى مكتوبلى وإنه الخير ليا.. أنا ساعتها قررت إنى اختار الإحساس التانى وإنى أفرح بالإنجاز التاريخى اللى حققته وإنى أول ميدالية أولمبية فى تاريخ الكاراتية المصرى للسيدات".

وواصلت، "ربنا كبير وعمره ما بيضيع تعب حد ودايما كاتب لنا الخير.. وفكرة إن ربنا رضانى بميدالية بعد كم الضغط النفسى اللى اتعرضتله ده فى حد ذاته كرم.. ارضوا بالنصيب والقدر واشكروا دايما ربنا عليه، شكرا يا رب على كل حاجة حلوة فى حياتى...شكرا يا رب على كرمك ونعمك اللى مغرقنى بيها...وهتفضل الميدالية دى اغلى ميدالية فى مشوارى الرياضى".