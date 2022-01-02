شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش: برادلي ضم رفعت فى سن الـ20 وأنا رجعته للمنتخب فى 28 كان فين الفترة دى؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد البرتغالى كارلوس كيروش ، المدير الفنى لمنتخب مصر، كل من طالبه بقيادة الفراعنة لمنصة التتويج بكأس العرب فى النسخة الأخيرة، وقال كيروش فى المؤتمر الصحفى المنعقد حالياً، "طالبونى بالفوز بكأس العرب رغم أنى كنت أول مرة أرى بعض اللاعبين شوفتهم فى المطار وسلمت عليهم، من يقول هذا كأنه يريد ساحر وليس مدربا".

وأضاف كيروش، "فوزى بكأس العرب مع منتخب مصر فى هذا التوقيت بعد قدومى مباشرة لتدريب الفراعنة كان يتطلب منى أن أغير مهمنتى من مدرب إلى ساحر".

وتابع كيروش، "إزاى مكنش معايا فى كأس العرب عبد الله السعيد ورمضان صبحى وإبراهيم عادل وتطالبونى بالتتويج بالبطولة، أنا جاهز ولكن وقتها كان لازم الساحر يزود السحر شوية".

وأكمل كيروش قائلا، "بتابع كل اللاعبين باستمرار ودائماً أجهز البديل، ومحدش كان يتخيل أن مروان داوود يسجل هدفاً فى كأس العرب أو تألق أحمد ياسين ومحمد عبد المنعم".

وتابع المدير الفنى لمنتخب مصر، "برادلى ضم أحمد رفعت لاعب فيوتشر للمنتخب وهو عنده 20 سنة، وأنا رجعته للفراعنة، وهو عنده 28 سنة، حد سأل هو كان فين طوال هذه الفترة، هو لاعب مميز بس حد كان يعرف هو فين طوال هذه المدة".

وأضاف كيروش، "أحترم تاريخ منتخب مصر على الصعيد الأفريقي، وأسعى لإضافة إنجاز جديد له، لكن هدفنا هو الصعود لكأس العالم".

وتابع، "الفيفا وضع كأس العالم للأندية مع أمم أفريقيا وهذا يعنى أن الأهم هو المباراة الفاصلة لكأس العالم وليس أمم أفريقيا".