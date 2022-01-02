شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش: لم يطالبنى أحد بأمم أفريقيا وهدفى الأساسى الصعود لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن هدفه الأساسى مع الفراعنة خلال المرحلة المقبلة الوصول إلى كأس العالم، كاشفاً أن اتحاد الكرة لم يطلب منه الحصول على أمم أفريقيا عند التعاقد.

وأضاف كيروش، خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا فى أحد الفنادق، كان هناك تخبط وارتباك قبل إعلان برنامج المنتخب بسبب غموض مصير البطولة.

وأشار كيروش إلى أن محمود حسن تريزيجيه لاعب خبرة وقوى وسيكون له دور كبير فى البطولة لكن مركزه النهائى لم يتحدد معنا لكن واثق أن تريزيجيه بمجرد ارتداء قميص المنتخب سيكون جاهز تماما.

كما قرر المدير الفنى للمنتخب الوطنى فتح ربع الساعة الأولى من التدريب الأول للفريق مع انطلاق معسكره المغلق أمام كافة وسائل الإعلام، فيما تحدد الرابعة والنصف مساء اليوم موعدًا للمران على الملعب الرئيسى لاستاد القاهرة.



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