شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش: لا أحد يعلم إقامة أمم أفريقيا من عدمها.. و25 لاعبا سيسافرون للكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، على عدم تحديد برنامج إعداد للمنتخب الوطنى فى الوقت الحالى، استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا التى ستقام فى الكاميرون قائلاً، "لا أحد يعلم إقامة البطولة من عدمها".

وأضاف كيروش خلال المؤتمر الصحفى، "وضعت 3 برامج، وكان هناك تخبط بين المسؤولين فى اتحاد الكرة فى هذا الأمر، وكان هناك اتفاق على إقامة المباريات فى بطولة الدورى ليوم 30 وإقامة مباراة الأهلى وبيراميدز وبدء المعسكر من اليوم".

ورد المدير الفنى للمنتخب على زيادة 3 لاعبين على القائمة قائلاً، "لا كنت أعلم عدد القائمة ولكن عند معرفة الأمر قمت باختيار 3 لاعبين لإضافتهم للقائمة."

وتابع كارلوس كيروش، "25 لاعبا فقط سيسافرون الكاميرون ولا أعرف سبب طلب الكاف زيادة القائمة إلى 28 لاعبا".

وأكد كيروش ثقته فى جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا، وأنهم قادرون على تحقيق أفكاره والفوز بالبطولة.



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