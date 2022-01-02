شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف موقف الأهلى من إعارة كهربا للدوري التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل تلقى الأهلى عرضين من الدورى التركى لاستعارة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الأهلى تلقى عرضين من الدورى التركى لاستعارة محمود كهربا من ناديى التاى وهاتاى، ولكن الأخير هو الأكثر جدية فى استعارة اللاعب".

وأضاف شوبير، "هاتاى التركى عرض على الأهلى 300 ألف دولار لاستعارة كهربا لنهاية الموسم، فيما طلب الأهلى الحصول على 500 ألف دولار، ومازالت المفاوضات جارية بين الطرفين".

وتابع شوبير، "هاتاى التركى طلب وضع بند فى العقد يتيح له شراء كهربا نهائياً بعد نهاية الإعارة، ولكن كهربا يريد الخروج من الأهلى عن طريق الإعارة لنهاية الموسم فقط ثم العودة للقلعة الحمراء".

وأكمل شوبير، "الأهلى ينتظر قرار كهربا النهائي، وسوف يحترم هذا القرار وينفذه، خاصة أن الأهلى لديه ترحيب بالصفقة وكذلك موسيمانى وافق على إعارة اللاعب".

ولعب كهربا مع الأهلى 62 مباراة فى كل البطولات المحلية والأفريقية بإجمالى 2736 دقيقة سجل خلالها 17 هدفاً وصنع 9أهداف أخرى ونال ثمانية إنذارات وكارت أحمر وحيد، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتين لدورى الابطال الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ولقب للسوبر المحلى ومثله للأفريقى بجانب بطولة كأس مصر وبطولة دورى ممتاز.