شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش: بعد 40 سنة خبرة فى التدريب.. لا تسألوني عن المستبعدين من أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، تبرير أسباب استبعاد أكثر من لاعب فى معسكر الفراعنة الحالى الذى تستعد من خلاله مصر لأمم أفريقيا المقبلة.

وقال كيروش فى مؤتمر صحفى يُعقد حالياً فى معسكر منتخب مصر، "أعمل منذ 40 عاماً فى مجال التدريب.. لا أتحدث عن أسباب استبعاد لاعب أو ضم آخر، فالهدف الأساسى لى هو اختيار فريق بأكمله دون النظر للأسماء".

وأضاف مدرب المنتخب، "أتابع جميع مباريات الدورى، وأحرص على متابعة جميع اللاعبين وأقوم بتحليل اللاعبين والفرق وندرس كل المعلومات وجميع التفاصيل عن أداء الجميع فى الدورى والمحترفين من أجل إختيار الأفضل للمنتخب المصري.

وأكد المدرب البرتغالى أنه اختار 40 لاعباً فى البداية ثم قام بتقليص العدد إلى 24 أو 25 لاعباً من أجل المشاركة فى البطولة الأفريقية المقبلة التى تنطلق فى الكاميرون يوم 9 يناير المقبل.

وشدد المدرب البرتغالى على أن المنافسة فى أمم أفريقيا ستكون صعبة لأن الكثير من الفرق المشاركة تخوض السباق بقائمة منها 24 لاعباً تلعب فى أوربا ولديها إمكانيات فنية عالية يمكنها التحكم فى مصير المباريات.

وقال المدير الفنى لمنتخب مصر، إن الجهاز الفنى يعمل حالياً على تحقيق التفاهم والانسجام بين العناصر الموجودة فى الفريق حالياً.

وأشار إلى أن جهاز منتخب مصر اختار 28 لاعباً طبقا لظروف منافسة أمم أفريقيا، موضحاً أن هناك لاعبين جيدين الذين لا يمكن اصطحابهم فى أمم أفريقيا بسبب الالتزام بالعدد المحدد فى القائمة.



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