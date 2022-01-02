«مجاناً من المنزل».. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2021

الشارقة - اميمة ياسر -

يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا في الكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

ويبحث الجميع عن معرفة تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2022 من أجل متابعتها والاستمتاع بمبارياتها القوية.

وبالرغم من امتلاك شبكة قنوات "بي إن سبورت" حقوق البث لمباريات البطولة القارية في الشرق الأوسط، إلا أن هناك قنوات أخرى مجانية يمكن مشاهدتها عبر الأقمار الصناعية الموجودة على الفضائيات، أحد تلك القنوات بوركينية وأخرى إيفوارية.

تردد قناة RTB TV البوركينية

- القمر الصناعي: يوتلسات 9E.

تردد القناة: 11900.

معدل ترميز القناة: H 27500.

- يتم بث هذه القناة مجانا بدون تشفير.

تردد ‏قناة RTI 1 الإيفوارية

- القمر الصناعي: بدر 26E.

- تردد القناة: 11996.

- معدل الترميز: H 27500.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

التردد (ميجا هرتز) 12604

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

تردد بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات

تردد BeIN SPORTS HD على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2.

تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.

قناة تايم سبورت

تردد قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي UHF 32.

يشار إلى أن المنتخب المصري يتواجد في المجموعة الرابعة مع منتخبات نيجيريا، غينيا بيساو، السودان.