شكرا لقرائتكم خبر عن أنطوى والجوينى ومدحت ينتظمون فى معسكر الطلائع بالإسماعيلية اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينتظم الثلاثي الكاميروني جون أنطوي والتونسي محمد علي الجويني ورامز مدحت لاعبو الطلائع فى معسكر الإسماعيلية اليوم، الأحد، بعد انتهاء إجازاتهم التي حصلوا عليها من الجهاز الفني بقيادة طارق العشري المدير الفني، ويغيب فقط عن المعسكر مهند لاشين المنضم للمنتخب الوطني.
كان الفريق قد أدى تدريبا خفيفا صباح يوم السفر للانتظام فى المعسكر بمشاركه جميع اللاعبين المختارين المعسكر تحت قيادة طارق العشري المدير الفني والجهاز المعاون محمود عطا وأحمد عبد العزيز ود. عبدالحليم كامل وسيد السويركي والكابتن يسري عرفان ومحمد مختار .
وقبل المران والسفر للمعسكر عقد العشرى جلسه مع اللاعبين للتأكيد علىهم بأهمية المرحلة القادمة من المباريات سواء كأس الرابطة ، أو الدوري العام ، لكونها تحتاج لتركيز شديد من الجميع ، وطالب الكابتن طارق العشري اللاعبين عدم التفكير فى المباريات الماضية ، مطالبهم ببذل أقصي جهد فى التدريبات لكون ماراثون الدوري مازال طويلاً ولم يمضي منه سوي سبعة أو ثمانية مباريات فقط ، وبالتالي فالمرحلة القادمة تحتاج للتركيز الشديد وللفربق صاحب النفس الطويل .
ويحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط بعدما لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة مواجهات وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه عشرة أهداف.
وكان مجلس إدارة نادي طلائع الجيش قد قرر تعيين الكابتن طارق العشري مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومعة الجهاز المعاون : الكابتن محمود عطا مدرباً عاما والكابتن أحمد عبد العزيز " زيزو " مدرباً مساعدا والدكتور عبد الحليم كامل مخططا للأحمال والكابتن سيد السويركي مدربا لحراس المرمي والكابتن يسري عرفان مديرا إداريا ومحمد مختار مدبرا لشئون اللاعبين وايهاب كمال إداريا .