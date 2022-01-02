شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث تخصيص طائرة للجماهير لدعم الفريق بكأس العالم للأندية بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو النادى الأهلى الساعات الحالية مُقترحا بسفر عدد من الجماهير إلى الإمارات لدعم الفريق فى بطولة كأس العالم للأندية التى ستقام فى الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل على الأراضى الإماراتية.

ورغم تواجد عدد كبير من الجالية المصرية فى الإمارات إلا أن هناك عددا من الجماهير أبدت رغبتها فى السفر من القاهرة لدعم المارد الأحمر فى المونديال العالمى.

ويشارك النادى الأهلى ممثلا للقارة الأفريقية للمرة السابعة في تاريخه في كأس العالم للأندية المقبلة، وذلك بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويواجه الأهلي فريق مونتيري المكسيكي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيلعب الفريقان في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، يوم السبت الموافق 5 من شهر فبراير المقبل.

وكانت قرعة مونديال الأندية قد أجريت في مدينة زيورخ السويسرية، وأسفرت عن مواجهة الفريقين في الدور ربع النهائي، حيث تقام النسخة المقبلة من مونديال الأندية في دولة الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 12 من فبراير القادم.

ويصطدم الأهلى بمواجهة نارية حال تأهله للدور نصف النهائى من مونديال الأندية، حيث أسفرت القرعة عن ملاقاة المارد الأحمر مع بالميراس البرازيلى بطل كأس ليبرتادوريس.