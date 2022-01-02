شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف موقف السولية من مباراة المنتخب أمام نيجيريا فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن عمرو السولية قائد منتخب مصر والنادى الأهلى حالته تحسنت بشكل كبير وأصبح قريباً من التواجد مع منتخب مصر فى مبارياته الأولى بكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "فى حالة ذهول فى الجهاز الفنى لمنتخب مصر بعدما تلقى تأكيدات من الجهاز الطبى بوجود تحسن كبير فى حالة عمرو السولية قائد الفراعنة الذى يعانى من مزق فى عضلة السمانة، وكانت المؤشرات تؤكد غيابه عن مباراة نيجيريا الأولى للفراعنة فى الكان".

وأضاف شوبير، "عمرو السولية فى احتمال يكون موجود فى مباراة نيجيريا بعد الجهود الكبيرة التى بذلها اللاعب للتعافى من الإصابة، وكذلك الجهاز الطبى الذى يسير بصورة رائعة فى تجهيز كافة اللاعبين للبطولة الأفريقية".

وتابع شوبير، "عمرو السولية أصبح جاهزاً بنسبة تفوق الـ 60 % ولكنى أتخيل أنه لن يشارك أمام نيجيريا خوفاً من تجدد الإصابة على أن يكون جاهزاً لباقى مباريات منتخب مصر فى البطولة، خاصة أن اللاعب عنصر أساسى لدى كيروش فى تشكيل الفراعنة".

ويدخل منتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، معسكراً مغلقاً اليوم، الأحد، استعداداً لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، وأعد المنتخب الوطنى خطة طبية لمواجهة تفشى فيروس كورونا بمتحوره الجديد "أوميكرون" حفاظًا على سلامة البعثة المتوجهة الجمعة المقبل إلى الكاميرون للمشاركة فى نهائيات الأمم الأفريقية.