شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ رحلة فحص عقود 8 لاعبين بعد حسم ملف على معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة فحص عقود ثمانية لاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لبدء مهمة التجديد لمن يحتاج إليه الفريق السنوات المقبلة، ويرغب الأهلي في الانتهاء من ملف التجديد للاعبين المؤثرين مع الفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، خاصة أن إدارة القلعة الحمراء حرصت الفترة الماضية على تمديد وتجديد عقود اللاعبين قبل الانتهاء بفترة طويلة لتوفير حالة من الاستقرار والهدوء في الفريق للمساعدة على تحقيق الانتصارات والبطولات.

وتنتهي عقود 8 لاعبين من الأهلي الموسم المقبل، ويحق لهم التوقيع لأى نادٍ خلال يناير المقبل، واللاعبون هم: "حسين الشحات، محمد هاني، أحمد عبد القادر، محمود وحيد، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، عمار حمدى، ومحمد محمود".

ومن المقرر أن يبدأ مسئولو الأهلي الفترة المقبلة الاجتماعات بين موسيماني ولجنة التخطيط لكرة برئاسة محسن صالح من أجل حسم ملف العقود والتجديدات الجديدة في الفريق لاسيما بعدما حسم مسئولو الأهلي تجديد عقد على معلول مؤخراً حيث تم التجديد له موسمين لينتهي عقده في 2024 ، وبعدما سبق وقام الأهلي بتمديد وتجديد عقود عدد من نجوم الفريق يأتي في مقدمتهم ، محمد الشناوي ، ديانج ، محمد شريف ، عمرو السولية.