الأهلي يعلن عودة العامري فاروق لمنصب نائب الرئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعودة العامري فاروق لمنصب نائب رئيس الأهلي.

وأعلن الأهلي أن المحكمة قضت بإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النادي التي جرت يوم 26 نوفمبر الماضي والمتضمن عدم إعلان فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية وعرض أمره على الجمعية العمومية.

وكان العامري فاروق قد أقام طعنه وتضامن معه النادي الأهلي، والذي كلَّف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي بمتابعة الدعوى، وطلب العامري في طعنه إلغاء قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات وما ترتب عليه من آثار.

كما أعلن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب انضمامه للعامري فاروق في دعواه وطلباته "احترامًا وتقديراً لإرادة الجمعية العمومية التي منحت العامري ثقتها بأكثر من 19 ألف صوت".