مواعيد مباريات الأحد.. ليفربول يصطدم بتشيلسي.. والريال وبرشلونة في الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني، والتي يأتي أبرزها صدام مرتقب يجمع بين تشيلسي وليفربول في بريميرليج.

وتأتي أبرز مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة كالتالي:

الدوري الإنجليزي:

16:00.. برينتفورد وأستون فيلا.. beIN Sports HD Xtra 2.

16:00.. إيفرتون وبرايتون.. beIN Sports HD Xtra 1.

16:00.. ليدز يونايتد وبيرنلي.. beIN Sports 3 HD Premium.

18:30.. تشيلسي وليفربول.. beIN Sports 1 HD Premium.

15:00.. خيتافي وريال مدريد.. beIN Sports 1 HD Premium.

17:15.. أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو.. beIN Sports HD 1.

17:15.. إلتشي وغرناطة.. beIN Sports HD 3.

19:30.. ديبورتيفو ألافيس وريال سوسييداد.. beIN Sports HD 1.

22:00.. ريال مايوركا وبرشلونة.. beIN Sports 1 HD Premium.