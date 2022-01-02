شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية تنتظر نجوم الأهلى بعد انتهاء الإجازة استعداداً لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الطبي بالنادى الاهلى برئاسة أحمد أبو عبلة على إجراء مسحة طبية للاعبين والجهاز الفني والإدارى قبل استئناف تدريبات المارد الأحمر، والمقرر لها الثلاثاء المقبل بالنسبة للاعبين الذين لم يشاركوا بكثافة في المباريات خلال الفترة الماضية، وذلك تحت إشراف سامي قمصان المدرب العام، لحين عودة بيتسو موسيماني المدير الفني.

أما بالنسبة للاعبين المجهدين، فسوف تستمر راحتهم حتى يوم 8 يناير، ثم ينتظمون بعدها في التدريبات، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات.