ليفربول يعلن غياب كلوب عن قيادة الفريق أمام تشيلسي (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه على "تويتر" عن تعرض الألماني يورغن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للاصابة بفيروس كورونا، وسيغيب عن قيادة الفريق في قمة الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي اليوم الأحد.



ومن المقرر أن يستضيف تشيلسي الوصيف (42 نقطة)، صاحب المركز الثالث ليفربول (41 نقطة) غداً ضمن منافسات الجولة الـ21 من "البريميرليغ".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة.

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تأجيل 18 مباراة حتى الآن بسبب تفشي كوفيد-19 والإصابات في العديد من الأندية.

وأعلن كلوب أمس إصابة 3 من لاعبيه والمزيد من أفراد الطاقم المعاون، وقال للصحفيين قبل مواجهة "البلوز" بعد غد الأحد في لندن: "لدينا ثلاث حالات جديدة لكوفيد-19 في الفريق والمزيد من الحالات في الطاقم المعاون لذلك لا نعيش أفضل لحظاتنا حاليا.

وأضاف: "ليس بوسعي الكشف عن أسماء المصابين لأن الفحوصات لم تكتمل وأيضا نتائج المسحات لكنكم ستعرفون يوم الأحد من خلال قائمة المباراة".

وردا على سؤال إذا كان يتعين على ليفربول طلب تأجيل المباراة قال كلوب: "ليس الآن لكن من يدري؟. لم يسبق أبدا أن شهد الفريق تفشيا للفيروس بحيث يكون هناك 10 أو 15 لاعبا مصابا.