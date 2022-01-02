شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سان جرمان يعلن إصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اصيب 4 لاعبين في صفوف باريس سان جرمان لم يتم الكشف عن هويتهم بفيروس كورونا بالاضافة الى احد افراد الجهاز الفني قبل معاودة تدريبات الفريق كما اعلن نادي العاصمة الفرنسية السبت.



واصدر سان جرمان بيانا جاء فيه "أسفرت النتائج التي أجريت خلال فترة التوقف الشتوية وقبل معاودة التدريبات السبت عن 4 حالات ايجابية في صفوف اللاعبين وحالة واحدة طالت أحد أفراد الجهاز الفني. الاشخاص المعنيون سيخضعون للبروتوكول الصحي المعتمد".

يذكر أن سان جرمان سيواجه نادي فان من الدرجة الثانية في مسابقة كأس فرنسا الاثنين.