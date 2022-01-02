ما هو واعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الأحد 2 يناير/كانون الثاني 2022، عدة مباريات هامة في الدوريات الأوروبية والعربية.



يواجه فريق برينتفورد نظيره أستون فيلا، الأحد، في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتُبث عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium".

يلتقي فريق تشيلسي مع مضيفه ليفربول، في قمة كروية مرتقبة بملعب ستامفورد بريدج، في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8.30 مساء بتوقيت أبوظبي.

وستتم إذاعة المباراة على الهواء مباشرة عبر القناة الرئيسية "beIN Sports 1 HD Premium" بتعليق عصام الشوالي.

يعود ريال مدريد لمنافسات الدوري الإسباني مرة أخرى، بعد انتهاء إجازة العام الجديد، حيث يحل ضيفا على خيتافي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة ريال مدريد وخيتافي عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium" بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف.

ويستقبل فريق أتلتيكو مدريد نظيره رايو فايكانو، مساء الأحد، في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتُبث عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium".

يعود برشلونة لمنافسات الدوري الإسباني مرة أخرى، بعد فترة التوقف الخاصة بأعياد الميلاد، حين يحل ضيفا على ريال مايوركا.

وتنطلق المباراة الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي.

وتبث المباراة عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium" بتعليق المعلق الجزائري حفيظ الدراجي.

يحل الرجاء البيضاوي ضيفا على الجيش الملكي في قمة كروية بالدوري المغربي، مؤجلة من الجولة 14 من المسابقة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتُبث مباراة الجيش الملكي والرجاء المغربي عبر قناة "المغربية الرياضية" على الهواء مباشرة.