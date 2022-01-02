شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا للمشاركة فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، معسكراً مغلقاً اليوم، الأحد، استعداداً لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، وأعد المنتخب الوطني خطة طبية لمواجهة تفشي فيروس كورونا بمتحوره الجديد "أوميكرون" حفاظًا على سلامة البعثة المتوجهة الجمعة المقبل إلى الكاميرون للمشاركة فى نهائيات الأمم الأفريقية.

وخضع أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني إلى مسحتين طبيتين للكشف عن الفيروس، أولها فور وصول اللاعبين الخميس الماضي إلى استاد القاهرة لأداء مرانهم الأول، كما تم إجراء مسحة طبية أخرى الجمعة للتأكد من سلامة الجميع لكونهم فى معسكرمفتوح، بالإضافة إلى مسحة أخرى قبل بدء المعسكر المغلق، كما ستجرى مسحة جديدة قبل السفر، إضافة إلى المسحات التى ستجرى لكل لاعب من المحترفين فى الخارج قبل الانضمام إلى المعسكر المغلق، ضمن الاستعدادات الطبية للمشاركة فى البطولة والتى تتضمن أيضًا أشعة وتحاليل مفصلة لكل لاعب.

وشدد الجهاز الطبي للمنتخب الوطني بقيادة الدكتور محمد أبو العلا من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المعسكر وأثناء التنقل من مقر الإقامة إلى مكان التدريبات والعودة مع منع الاختلاط تمامًا بعزل البعثة طبيًا، خلال معسكرها بالقاهرة وطوال مدة اقامتها بالكاميرون. وصرح الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفراعنة بأن ذلك يأتي فى ظل الأوضاع غير المستقرة التي يعيشها العالم بسبب متحور كورونا الجديد والذي انتشر في أرجاء أوروبا والعالم.