شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر ينافس فاركو لضم عبده يحيى مهاجم غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرغب مسئولو ناديى فيوتشر وفاركو فى التعاقد مع عبده يحيى مهاجم فريق غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الشتوية، عقب الأداء الرائع الذى ظهر عليه اللاعب فى مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

ويعد عبده يحيى من أفضل المواهب الصاعدة في الدورى المصرى حيث تمكن من الظهور بشكل قوى، حيث شارك فى 8 مباريات فريقه غزل المحلة وأحرز 3 أهداف .

ويجتمع على العباسى رئيس مجلس إدارة نادى غزل المحلة و لجنة الكرة وصابر عيد المدير الرياضى بلاعبى الفريق لشرح بعض الأمور داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة عقب الاستقرار على تعين جاز فنى جديد بقيادة عبد الحميد بسيونى.

ويحتل غزل المحلة المركز العاشر برصيد 10 نقاط، جمعها من 8 مباريات، حقق الفوز فى مباراتين، وتعادل فى 4 مباريات وخسر اثنتين.