شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لكيروش اليوم للحديث عن استعدادات المنتخب لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمرا صحفيا فى بداية المعسكر المغلق للفراعنة اليوم، الأحد، استعدادًا للمشاركة في نهائيات بطولة الأمم الأفريقية.

يعقد المؤتمر في العاشرة والنصف صباحاً بمقر معسكر الفريق بأحد فنادق التجمع الخامس، وأبدى كيروش استعداده للجلوس مع الصحفيين بعد المؤتمر للإجابة عن أى استفسارات إضافية حتى لا تجور كاميرات القنوات التليفزيونية على حق الصحفيين في الاستفسار عن كل ما يخص المنتخب الوطني.

كما قرر المدير الفني للمنتخب الوطني فتح ربع الساعة الأولى من التدريب الأول للفريق مع انطلاق معسكره المغلق أمام كافة وسائل الإعلام ، فيما تحدد الرابعة والنصف مساء اليوم موعدًا للمران على الملعب الرئيسي لإستاد القاهرة.

من ناحية أخرى، قدم محمد صلاح، المدير الإداري للمنتخب الوطني، تقريرًا مفصلا لوائل جمعة مدير المنتخب الوطني عن الأوضاع فى مدينة جاروا الكاميرونية التى سيتوجه إليها الفريق الجمعة المقبل لأداء مباراتي نيجيريا وغينيا بيساو يومي 11 و15 يناير الحالي، ضمن المجموعة الرابعة لنهائيات الأمم الأفريقية، بالإضافة إلى الاحتياجات الخاصة بالبعثة هناك وفي مدينة ياوندي التي سينتقل إليها المنتخب لخوض مباراته الأخيرة فى الدور الأول أمام السودان يوم 19 يناير الجاري.

وكان المدير الإداري قد عاد من الكاميرون فجر اليوم بعد زيارة استغرقت أربعة أيام تفقد خلالها مقرى إقامة البعثة في كل من مدينتي جاروا وياوندي ووقف عند الاحتياجات الطبية والغذائية التي ستصطحبها البعثة في رحلتها إلى هناك.