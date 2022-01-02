شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستأنف تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر إيهاب جلال، المدير الفني لفريق بيراميدز، استئناف التدريبات مجددا بداية من اليوم الأحد بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون مؤخرا.

ومنح المدير الفني اللاعبين راحة سلبية لمدة أسبوع بعد مباراة إنبي الأخيرة بالدوري الممتاز، فى ظل التوقف الدولى الحالى استعداداً لمشاركة منتخب مصر الأول فى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ويستأنف بيراميدز تدريباته بداية من عصر الأحد بملعب الدفاع الجوي، تحضيرا للمرحلة المقبلة، مع ارتباطات الفريق المحلية والقارية.

وكانت قرعة دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أوقعت بيراميدز بالمجموعة الأولى، على رأس المجموعة، بعدما جاء في التصنيف الأول لأندية البطولة القارية بجانب أندية الصفاقسي التونسي وزاناكو الزامبي وأهلي طرابلس الليبي.

ومن المنتظر أن تبدأ مباريات دور المجموعات بداية من شهر فبراير المقبل بعد انتهاء منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويفتتح بيراميدز مبارياته فى المجموعة بمواجهة أهلى طرابلس الليبى يوم 13 فبراير، ثم زناكو يوم 20 فبراير ثم الصفاقسى التونسى يوم 27 من نفس الشهر.

وفى الإياب يلتقى بيراميدز مع الصفاقسى التونسى يوم 13 مارس، ثم أهلى طرابلس يوم 20 مارس ، وأخيرا يلتقى ضد زناكو يوم 3 أبريل.