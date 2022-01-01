الخليج 365 يكشف.. موعد عقود ثلاثي الأهلي وموقف سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر بالجهاز الفني للأهلي أن أكرم توفيق وأحمد عبدالقادر وعمار حمدي، ثلاثي الفريق، مرتبطين بعقود لدى القلعة الحمراء تستمر حتى عام 2026.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي: "لجنة التخطيط بالأهلي قامت بعمل دراسة كاملة لكافة عقود لاعبي الفريق الأول قبل عامين ويتم التعامل معها أولاً بأول".

وأضاف: "عمار حمدي وعبدالقادر عادا من الإعارة قبل بداية الموسم الجاري، وتم تعديل وتمديد عقودهما لتنتهي في 2026".

وأكمل: "أكرم توفيق تم تعديل وتمديد عقده هو الآخر في هدوء ليستمر بالنادي حتى 2026".

وعن موقف وليد سليمان الذي ينتهي عقده الصيف المقبل، أكد المصدر: "الأهلي سيقيم موقفه مع نهاية الموسم حسب وجهة اللاعب وتقرير الجهاز الفني".

وأضاف: "وليد سليمان يحظي بتقدير خاص من قبل إدارة النادي وخاصة محمود الخطيب لإنتمائه وإخلاصه الشديد للقلعة الحمراء وما فعله كي يحقق حلمه وحلم ملايين الجماهير باللعب للأهلي.

وأتم المصدر قائلا:" وليد سليمان محل تقدير كبير وسوف تكون جلسة خاصة معه قبيل نهاية الموسم ليحدد موقفه بالتشاور مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة سواء بالإستمرار بالإكتفاء بذلك وهناك خيارات لديه سواء بالعمل في الشركة أو قطاع الكرة.