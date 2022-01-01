الطائي الأكثر فوزا في الزمن القاتل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دون الطائي اسمه كأكثر الفرق تحويلا لتأخره في النتيجة إلى فوز في الدقائق الأخيرة (ريمونتادا) أو يخطف انتصارا في توقيت متأخر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بعد أن حقق ذلك 6 مرات خلال الـ15 مباراة التي خاضها بالجولات الماضية للدوري.

كما نجح الطائي من خلال هذا الباب في تجاوز سلسلة بداياته المتعثرة وتقدم كثيرا في سلم الترتيب منذ أن تولى التشيلي خوسيه سييرا زمام الأمور الفنية، حيث قاد الفريق لتحقيق الفوز 4 مرات من أصل 6 انتصارات للطائي قفزت به إلى المرتبة الثامنة برصيد 19 نقطة مع اكتمال مباريات الفريق بالدور الأول للمسابقة.

وسبق أن نجح الطائي في تحقيق انتصارات مدوية الموسم الماضي بدوري الدرجة الأولى، في أوقات متأخرة وحرجة بينها فوزه على الساحل في الجولة الـ28 وعلى الشعلة في الجولة الـ29 وعلى نجران لحساب الجولة الـ33، إضافة إلى الريمونتادا الشهيرة التي حققها أمام فريق الدرعية بحائل في الجولة الـ34 حينما قلب خسارته بهدفين إلى فوز قاتل 3/ 2 تحت قيادة المدرب التونسي محمد الكوكي.

مباريات حسمها الطائي في توقيت متأخر

الطائي والاتفاق







جرت بالجولة السادسة



الشوط الأول انتهى 2/2



الشوط الثاني فاز الطائي 4 / 2 التعاون والطائي



أقيمت بالجولة السابعة



الشوط الأول 0/0



الشوط الثاني فاز الطائي 2 / 1 الطائي والفتح



جرت بالجولة الـ12



الشوط الأول 0/0



الشوط الثاني فاز الطائي 1 / 0



الطائي والنصر





مواجهة مؤجلة من الجولة الرابعة



الشوط الأول تقدم النصر 1 / 0



الشوط الثاني فاز الطائي 2 / 1 الطائي والفيصلي



جرت بالجولة الـ14



الشوط الأول تقدم الفيصلي 1 / 0



الشوط الثاني فوز الطائي 3 / 1 الطائي والحزم



أقيمت بالجولة الـ15



الشوط الأول 0/0



الشوط الثاني فوز الطائي 1 / 0



هدافو الطائي في الأوقات القاتلة