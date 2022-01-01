أريجاوي وتايي يحطمان قياسي 5 كلم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حطم العداء الإثيوبي بيريهو أريجاوي ومواطنته إيجيجايهو تايي الزمن القياسي العالمي لسباق 5 كلم على مستوى فئتي الرجال والسيدات، وذلك خلال منافسات سباق «كورسا دلس ناسوس» الذي أقيم في برشلونة أمس الأول. وسجلت تايي (21 عاما) زمنا قدره 14 دقيقة و19 ثانية، محطمة بذلك الزمن القياسي العالمي المسجل باسم الكينية بياتريس تشيبكويتش، بفارق 24 ثانية. وفي سباق فئة الرجال الذي أقيم في الوقت نفسه، سجل أريجاوي 12 دقيقة و49 ثانية محطما الزمن القياسي العالمي المسجل باسم الأوغندي جوشوا تشبتيجي، بفارق ثانيتين.

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