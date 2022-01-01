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بالإنفوجراف.. ماذا قدم أجنحة الفراعنة هذا الموسم قبل الانضمام لقائمة مصر؟

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القاهرة - سامية سيد -  

اختار البرتغالى كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، 25 لاعبا فى قائمة الفراعنة، استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا، المقرر انطلاقها 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل في الأراضى الكاميرونية.

 

وجاء قائمة مصر كالتالى:

حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

 

الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء

 

الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى


ونستعرض ماذا قدم أجنحة الفراعنة هذا الموسم قبل الانضمام لقائمة مصر في التقرير التالى:

اجنحة منتخب مصر

 
أجنحة مصر

محمد صلاح

لعب: 25 مباراة

 

سجل: 22 هدفا

 

صنع: 9 أهداف

 

معدل التهديف: هدف كل 98 دقيقة

 

عدد الدقائق: 2162 دقيقة

 

 


عمر مرموش

لعب: 12 مباراة

 

سجل: هدفين

 

صنع: 3 أهداف

 

معدل التهديف: هدف كل 425 دقيقة

 

عدد الدقائق: 849 دقيقة

 


أحمد سيد زيزو

لعب: 9 مباريات

 

سجل: 5 أهداف

 

صنع: 5 أهداف

 

معدل التهديف: هدف كل 152 دقيقة

 

عدد الدقائق: 761 دقيقة

 


رمضان صبحى

لعب: 11 مباراة

سجل: 0

 

صنع: 3 أهداف

 

معدل التهديف: لم يسجل

 

عدد الدقائق: 926 دقيقة

 

 


محمود حسن تريزيجيه "عائد من الإصابة"

لعب: مباراة

 

سجل: هدفا

 

صنع: 0

 

معدل التهديف: هدف كل 60 دقيقة

 

عدد الدقائق: 60 دقيقة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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