شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يهزمون البنك بثلاثية والطلائع برباعية في دوري الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 على ضيفه البنك الأهلي بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة 14 من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: عمرو خالد - عبد الله بستانجي - معتز محمد - طارق فوزي.

الوسط: محمد رأفت - يوسف عفيفي - يوسف جمال - أحمد عزت - محمد محمود «الوحش».

الهجوم: سيف الطيب.

وفي الشوط الثاني شارك سيف أيمن بدلًا من أحمد عزت، وأحمد فكري بدلًا من الوحش، وفارس خالد بدلًا من عمرو خالد.

افتتح أحمد عزت التسجيل للأهلي في الدقيقة 32 بتسديدة بيسراه من أمام المرمى، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 42 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 2 - صفر.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2005» رصيده إلى 30 نقطة، من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 3 مباريات، والخسارة في مباراتين، حيث فاز على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم تعادل مع غزل المحلة بدون أهداف، ومع إنبي بهدف لمثله، وفاز على المقاولون بهدف دون مقابل، وخسر أمام الإسماعيلي بهدف دون رد، قبل أن يفوز بنفس النتيجة على فاركو، وتعادل مع الاتحاد السكندري سلبيًّا، وفاز على فيوتشر بثلاثية نظيفة، وخسر أمام وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدفين، وفاز على سيراميكا بهدف دون مقابل، وعلى المقاصة بهدفين مقابل هدف، وعلى المصري بثلاثية نظيفة، وعلى سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى البنك الأهلي بثنائية نظيفة، مسجلًا 22 هدفًا مقابل 10 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2005 بالأهلي شريف عبد الفضيل مديرًا فنيًّا، وإسحق أول مدربًا مساعدًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وعبد الله سمير مخطط أحمال، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وعبد الحميد حسين أخصائي التدليك.

فيما فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 على ضيفه طلائع الجيش، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة 16 من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يس محمد.

الدفاع: آدم طارق - إياد مدحت - محمد السيد - كريم عمرو.

الوسط: محمد رأفت - عمر فتحي - حازم عاشور - أحمد الشيخ - محمد عبد الفتاح (تاحا).

الهجوم: مصطفى بهجت.

وشارك محمد طه بدلًا من محمد رأفت، وكريم عيد بدلًا من آدم طارق، وعصام أحمد بدلًا من محمد السيد.

بهذا الفوز رفع أهلي 2007 رصيده إلى 38 نقطة، من الفوز في 12 مباراة، والتعادل في مباراتين، والخسارة في مباراتين، حيث فاز على كل من الشرقية للدخان بسبعة أهداف دون رد، وعلى غزل المحلة بستة أهداف دون رد، وعلى إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى المقاولون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وعلى الإسماعيلي بثنائية نظيفة، وتعادل مع فاركو بهدف لمثله، وخسر أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد، وفاز على وادي دجلة برباعية نظيفة، وخسر أمام بيراميدز بثنائية نظيفة، وفاز على سيراميكا بهدفين لهدف، وعلى مصر للمقاصة برباعية مقابل هدف، وعلى المصري بثلاثية نظيفة، وعلى سموحة برباعية نظيفة، وتعادل مع البنك الأهلي سلبيًّا، وفاز على الزمالك برباعية نظيفة، وعلى طلائع الجيش بنفس النتيجة، مسجلًا 48 هدفًا، مقابل 10 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2007 بالأهلي أسامة زكي مديرا فنيا ومحمد حافظ مدربا مساعدا ومحمود عبد الله مدربا لحراس المرمى وصابر سنادة إداري الفريق، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني وناجح أبو زهرة إخصائي الإصابات والعلاج الطبيعي.