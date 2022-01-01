شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد لاعب الأهلى مع بيج رامى فى "الجيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى صورة مع ممدوح السبيعي المعروف بـ«بيج رامى»، الذى تمكن من الحفاظ على لقبه فى بطولة مستر أولمبيا بنسخة عام 2021 للعام الثانى على التوالي وذلك خلال تواجدهما في "الجيم".

ووعد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، كريم فؤاد الظهير الأيمن، للفريق الأحمر، بالحصول على فرصة المشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة، لاسيما حال التزام اللاعب في التدريبات الجماعية وتقديم المطلوب منه،حيث يشارك أكرم توفيق بشكل أساسي في قيادة الجبهة اليمنى للأهلي.

شارك كريم فؤاد مع فريق الأهلى للمرة الأولى بشكل رسمي حيث حل بديلاً لأيمن اشرف في الدقيقة 78 في مباراة سموحة بأستاد الأهلي والسلام بالجولة السادسة للدوري.

يستعد النادي الأهلي لبدء التدريبات فى غضون الأيام المقبلة بعد راحة طويلة حصل عليها عقب مواجهة فيوتشر الأخيرة ببطولة الدوري، حيث يستعد المارد الأحمر لمونديال الأندية وكأس الرابطة.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي استئناف التدريبات يوم 4 يناير، بالنسبة للاعبين الذين لم يشاركوا بكثافة فى المباريات خلال الفترة الماضية.

الأهلي لديه تسعة لاعبين مع منتخبات بلادهم يستعدون للمشاركة فى كأس أمم أفريقيا بالكاميرون، وهم أكرم توفيق، محمد شريف، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد الشناوي وأيمن أشرف، ويتواجد هذا السداسي مع منتخب مصر، كما يتواجد على معلول مع منتخب تونس وبدر بانون مع منتخب المغرب وآليو ديانج مع منتخب مالي.