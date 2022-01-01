شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يسعى للتعاقد مع والتر بواليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولو البنك الأهلى من التعاقد مع والتر بواليا مهاجم فريق الأهلى الذى انتهت إعارته من فريق مالاتيا سبور التركى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لدعم الفريق.

وكشف حمادة هاشم، مسئول التعاقدات بنادى البنك الأهلى، أنه تم عرض ثلاثة مهاجمين أفارقة على خالد جلال، المدير الفني للفريق، لمعرفة رأيه في التعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وجاءت جنسيات المهاجمين الثلاثة غانى، ويلعب في الدورى الغانى، بينما تأتى الجنسيات الأخرى نيجيرى وزامبى ويلعبون لأحد الأندية التركية.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 11 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى ثلاث مباريات والتعادل فى مباراتين والهزيمة فى مباراتين أيضًا.