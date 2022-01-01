شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخسر من سبورتنج 25 / 26 فى الجولة الـ18 بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك من نظيره سبورتنج بنتيجة 26/25 فى إطار مواجهات الجولة الثامنة عشرة بدورى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2021/2022.

بينما شهده هذه الجولة مسبقًا فوز الأهلى على الشمس بنتيجة 27 / 21 فى اللقاء الذى أقيم فى وقت سابق.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 17 يناير المقبل موعدًا لانطلاق المرحلة الثانية من دورى المحترفين لتحديد البطل بدلاً من يوم 10 فبراير، نظرًا لتأجيل بطولة أمم أفريقيا للكبار لأجل غير مسمى.

ومن المقرر أن تشهد الجولة الأولى مواجهة الأهلى لفريق سموحة والزمالك مع البنك الأهلى وسبورتنج مع طلائع الجيش.

أما الجولة الثانية فتشهد مواجهات بين كل من: سموحة مع الزمالك وطلائع الجيش مع البنك الأهلى وسموحة مع الأهلى.

وبدأ موسم الرجال فى سبتمبر الماضى بدورى المحترفين، حيث أعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مُسبقًا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرًا إلى أنه يقام على 3 مراحل.