شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن سلبية مسحة "الشامى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الطبى للإسماعيلى، على إجراء مسحة للاعب محمد الشامى صانع ألعاب الفريق للتأكد من إصابته بمرض فيروس كورونا فى الآونة الأخيرة.

وكان اللاعب قد غاب عن المران الجماعى للإسماعيلي فى الأيام الماضية، بعد إصابته بنزلة برد حادة، ما أدى إلى قيام الدكتور مجدى الباز طبيب الفريق بعمل مسحة على اللاعب للاطمئنان على حالته الصحية.

ومن جانبه قال طبيب الدراويش، إن اللاعب سيتواجد فى التدريبات الجماعية فور تماثله للشفاء ولا داعى للقلق عليه بعد التأكد من عدم إصابته بالفيروس العالمى.

وكان الدراويش قد حصل على راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 3 أيام على أن يستأنف مرانه عصر الثلاثاء المقبل استعدادًا للمباريات المقبلة.