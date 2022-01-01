الامارات | «غنتوت» يحتفظ بلقب بطولة الإمارات الدولية للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن «غنتوت» يحتفظ بلقب بطولة الإمارات الدولية للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفظ فريق غنتوت للبولو بلقب كأس بطولة الإمارات الدولية للبولو في نسختها الـ21، للعام الثاني على التوالي، والتي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بتغلبه على فريق بنجاش للبولو بنتيجة 10/ 7.5، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الشيخ زايد الرئيسي بنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

وتضمن ختام البطولة إقامة العديد من الفقرات الاحتفالية منها إقامة معرض القرية التراثية التابع لنادي تراث الإمارات، بجانب مشاركة وحدة الكلاب البوليسية، بإشراف وحدة الكلاب البوليسية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي (K9)، كما قدمت الفرقة العالمية للاستعراض بالخيول عروضها المثيرة بمشاركة موسيقي شرطة أبوظبي.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع حقق فريق أبوظبي بولو البرونزي الفوز على فريق الإمارات بولو بنتيجة 9/ 7.5، وسجل لفريق أبوظبي هوجو باربوتشي 5 أهداف، و3 أهداف أحرزهم امادوري، بينما سجل توماس هدفاً واحداً، ولفريق الإمارات بولو سجلت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد راشد آل مكتوم هدفين، والشيخة علياء آل مكتوم هدفاً وجاسينتو كروتو 4 أهداف.

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