شكرا لقرائتكم خبر عن العباسى فى اجتماعه مع لاعبى غزل المحلة: نحن من أغنى الفرق فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع ظهر اليوم مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بلاعبي الفريق الأول بالنادي، في بداية انطلاق الفترة الإعداد الحالية.

وتحدث المهندس علي العباسي رئيس مجلس الإدارة حول عدة قضايا متعلقة بالفريق في الفترة الحالية، والتي كان من أهمها مسألة رحيل المدير الفني السابق للفريق محمد عودة، والطريقة غير اللائقة التي رحل بها عن الفريق، وأكد العباسي خلال حديثه على ثقته المطلقة –هو وباقي أعضاء مجلس الإادرة- وكذلك ثقة جماهير المحلة، في لاعبي الفريق، الذين اعتبرهم هم قاطرة النادي في الطريق لاستعادته لمكانته الطبيعية في عالم كرة القدم المصرية، وكذلك الأفريقية.

تناول "العباسي" كذلك في حديثه للاعبين فكرة تعامل مجلس الإدارة مع اللاعبين كافة على قدم المساواة، حيث قال: لا يوجد لدينا شيء اسمه لاعب قديم ولاعب جديد بالفريق، بمجرد أن نتعاقد مع اللاعب يصبح واحدًا من أبناء المحلة.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة: سنوفر للفريق جهازًا فنيًّا على أعلى مستوى، لكننا سنعلن في الوقت الذي يناسبنا مُطَمئِنًا اللاعبين على أوضاع النادي، ومثمِّنًا المجهود الكبير الذي يبذله مجلس الإدارة لتوفير كافة متطلبات المرحلة للفريق، مشيرًا إلى المجهود الكبير الذي يبذله أيقونة النادي وعضو مجلس الإدارة الكابتن عمر عبد الله معه في إدارة الأمور، وكذلك الكابتن صابر عيد المدير الرياضي للنادي.

وقد تناول عمر عبد الله في حديثه للاعبين مجموعة من النصائح التي قدَّمها لهم من واقع خبرته الطويلة مع عالم كرة القدم، قائلًا: اللاعب هو الوحيد القادر على إجبار أي مدير فني على إشراكه؛ بمجهوده وتركيزه، واشتغاله على نفسه بالتدريب والالتزام.

كما تحدَّث صابر عيد للاعبين، مؤكِّدًا على التزام النادي بتذليل كافة العقبات أمام اللاعبين كما عهدوا ذلك خلال الفترة الماضية.

يُذكَر أن الفريق الأول لنادي غزل المحلة أدَّى مرانه الأول خلال فترة الإعداد الجديدة اليوم بقيادة المعد البدني للفريق الدكتور محمد عمر، بمشاركة جميع اللاعبين.