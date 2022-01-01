شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء فعاليات اليوم الثانى للترشح بالاتحاد السكندرى.. لم يتقدم أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت فعاليات اليوم الثانى للترشح في انتخابات الاتحاد السكندرى اليوم السبت، بعدم تقدم أي شخص للانتخابات في سيد البلد على عكس اليوم الأول الذى شهد تقدم 7 أفراد.

وفُتح أمس الجمعة، باب التقدم للسادة المرشحين للانتخابات التي ستُجرى خلال الجمعية العمومية لنادى الاتحاد السكندرى والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 25_2_ 2022 بمقر النادي بالشاطبي لانتخاب مجلس إدارة جديد يتكون من ( رئيس – نائب رئيس – خمسة أعضاء لا يقل سن أي منهم عن خمسة و ثلاثين عاما – عضوين من الشباب يقل عمر كل منهم عن خمس و ثلاثون عاما يوم فتح باب الترشيح، وذلك للدور الانتخابية 2021-2025.

وقد وشهد اليوم الأول تقدم "7" مرشحين وذلك على النحو التالى: -