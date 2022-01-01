شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعزز صدارته لمجموعة الصعيد بثلاثية الألومنيوم والإعلاميين يواصل الصحوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادى أسوان فوزا مهما على فريق الألومنيوم بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم فى الجولة الثالثة عشرة من منافسات مجموعة الصعيد التي شهدت إقامة 6 مباريات اليوم فى توقيت واحد.

بهذا الفوز رفع نادى أسوان رصيده إلى 30 نقطة في صدارة مجموعة الصعيد بفارق 4 نقاط عن الوصيف نادى كيما الذى سيواجه قنا الاثنين فى نفس الجولة، فيما بقى الألومنيوم عند النقطة 20 في المركز الخامس.

وواصل فريق الإعلاميين صحوته بالفوز على فريق تليفونات بنى سويف بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى النقطة 13 ليهرب مؤقتا من منطقة الخطر ويحتل المركز الثالث عشر بفارق 5 نقاط عن مناطق الهبوط، فيما بقى تليفونات بنى سويف عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر.

وجاءت نتائج مباريات الجولة اليوم كالتالى..

سوهاج 1/ 0 البداري

الإعلاميين 1 / 0 تليفونات بني سويف

المنيا 1 / 0 المدينة المنورة

أسوان 3 / 1 الألومنيوم

الفيوم 1 / 1 مركز شباب طامية

ملوى 1 / 1 بترول أسيوط

ديروط × بنى سويف الأحد

كيما أسوان × قنا يوم الاثنين