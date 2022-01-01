شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون مستقبلاً 2022: عام ملىء بالانتصارات والألقاب مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم المغربي بدر بانون على استقبال العام الجديد على طريقته الخاصة، حيث نشر عدة صور له مع علم بلاده برفقه الألقاب التي حققها مع القلعة الحمراء، ليضيف على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، تعليق قائلاً "الحمد لله تمر سنة بعد سنة بحلوها ومرها لكن الأهم أن تحقق أهدافك خطوة خطوة".

وأضاف بانون في رسالته، " كان عاماً مليئاً أكتر بالأفراح والسعادة بألقاب وانتصارات مهمة في مسيرتي رفقة النادي الأهلي بفضل دعمكم وتشجيعكم الدائم لي ولله الحمد، تمنياتي للجميع دخول هده السنة بكل خير وحب وسلام"، وسرعان ما حصد النجم المغربي على الالاف التعليقات على الصورة من قبل متابعيه وجمهوره.

حرص جهاز الكرة فى النادى الأهلى على الاطمئنان على بانون، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية، وطالب الجهاز الطبى بانون بالالتزام بتنفيذ البروتوكول الطبى للتعافى من الفيروس اللعين.

وأكد فوزى لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، أن سبب تأخر مدافع النادي الأهلي ومنتخب أسود الأطلسي بدر بانون فى الالتحاق بمعسكر منتخب بلاده يعود لإصابته بفيروس كورونا، ويستعد المنتخب المغربي لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة بالكاميرون فى التاسع من شهر يناير.

وأضاف لقجع فى تصريحات عبر إذاعة "راديو مارس"، أن بانون مدافع الأهلي سيلتحق ببعثة المنتخب المغربي من دولة الإمارات العربية المتحدة التى يتواجد فيها حاليا.



بدر بانون

وكان وحيد خليلوزيتش، المدير الفني للمنتخب المغربي، قد ضم بانون إلى القائمة النهائية للمنتخب المغربي في مرحلة ثانية إلى جانب سفيان رحيمي ومحمد الشيبي.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها مدافع الرجاء الرياضي سابقا إلى الإصابة بالفيروس، حيث سبق وأن أصيب به شهر أغسطس الماضي مع نادي القرن.