الأهلي لمصراوي: الإجازات تؤجل حسم العرض التركي لكهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

كشف مصدر بالأهلي أن لجنة التخطيط للكرة ناقشت العرض الذي تلقاه النادي من احد اندية الدوري التركي لضم محمود عبدالمنعم "كهربا" جناح الفريق.

وقال المصدر لمصراوي أنهم بانتظار عودة محمود "كهربا" الذي يقضي إجازة خاصة خارج البلاد بسبب حصول الفريق الأحمر على راحة سلبية تستمر حتي الثلاثاء المقبل.

وأضاف: "أجازات أعياد الميلاد تسببت في تأجيل التفاوض مع نادي هاتاي سبور لمعرفة العرض المالي النهائي لضم اللاعب سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي ".

وأوضح: "الأهلي لا يزال يدرس الأمر وإن كانت النية الأكبر تتجه للموافقة علي إعارة اللاعب وليس بيعه لمنحه فرصة المشاركة أساسيا في الفترة المقبلة في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني".

وتابع: "ليس هناك أي جديد في الأمر.. تلقينا العرض ولا يزال محل دراسة وكهربا نفسه غير متواجد في مصر وننتظر انتهاء الإجازات في أوروبا لحسم الموقف".