الامارات | فوز العربي ودبا الفجيرة والبطائح وتعادل التعاون وحتا في دوري «الهواة»

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز العربي ودبا الفجيرة والبطائح وتعادل التعاون وحتا في دوري «الهواة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق العربي على مضيفه الحمرية بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة 13 لدوري الدرجة الأولى (الهواة) وواصل صدارته لترتيب فرق البطولة برصيد 34 نقطة، بينما الحمرية ثالثا برصيد 26 نقطة.

وسجل هدفي العربي راشد عيسى في الدقيقة (25) والبرازيلي اليكسندر ازيريدو في الدقيقة (61)، بينما سجل هدف الحمرية سليم محمود بركه في الدقيقة (80).

وفاز دبا الفجيرة بملعبه على دبا الحصن بهدفين مقابل لاشيء ليتمكن دبا الفجيرة من الحفاظ على مركز الوصيف برصيد 33 نقطة بينما تجمد رصيد دبا الحصن عند 24 نقطة رابعا، حيث سجل لفريق دبا الفجيرة البرازيلي فرانكو دي سوزا في الدقيقة (58) ومواطنه الفارو دي اوليفيرا في الدقيقة (63).

واستعاد البطائح نغمة الانتصارات وتمكن من الفوز على الرمس بملعب الاخير بثلاثة أهداف لهدف واحد، ليصبح رصيده 23 نقطة خامسا، بينما الرمس برصيد 10 نقاط في المركز الثاني عشر، وسجل أهداف البطائح يوسف سعيد في الدقيقة (57) والبرازيلي رودريغو سيلفا في الدقيقة (83)، ومواطنه ايريك دانيل في الدقيقة (90+5).

وتعادل التعاون على ملعبه مع حتا بهدفين لكل منهما، حيث سجل لحتا البرازيلي هيوري كوستا في الدقيقتين (20,57) بينما سجل للتعاون مالك أحمد (62) والبرازيلي جيلسون دا (63)، ليصبح رصيد حتا 22 نقطة سادسا، مقابل سبع نقاط للتعاون في المركز قبل الأخير.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news