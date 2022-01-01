تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الأهلي للخدمات الرياضية

الشارقة - اميمة ياسر - عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى؛ اجتماعًا تنسيقيًا مع شركة الأهلي للخدمات الرياضية بحضور المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، ويحيى راشد، رئيس مجلس إدارة الشركة، صباح اليوم السبت بمقر النادي بالجزيرة.

حرص محمود الخطيب على مناقشة برنامج عمل شركة الأهلي للخدمات الرياضية خلال العام الجاري، وكذلك الملف المالي والاستثماري للشركة وبرامج عملها.

ناقش الخطيب ملف عمل الشركة بشأن إمكانية توفير رحلات جماهيرية لمؤازرة فرق النادي في مختلف الألعاب، وتحديدا بداية من منافسات الفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.

تعقد شركة الأهلي للخدمات الرياضية اجتماعات دورية منتظمة خلال الفترة الحالية لتوفير كل احتياجات الفرق الرياضية، فضلا عن توفير رحلات للجماهير والأعضاء لمؤازرة فرق النادي.