الامارات | مانشستر سيتي ينتزع فوزا صعبا على أرسنال في الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي ينتزع فوزا صعبا على أرسنال في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع فريق مانشستر سيتي فوزا صعبا على مضيفه أرسنال 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم أرسنال بهدف سجله بوكايو ساكا في الدقيقة 31، وتعادل مانشستر سيتي بهدف سجله رياض محرز في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل رودريجو هيرنانديز هدف الفوز لمانشستر سيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

واضطر أرسنال لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 59 بعد طرد جابرييل ماجاليس.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد أرسنال عند 35 نقطة في المركز الرابع.

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