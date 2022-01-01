28 لاعباً فى معسكر طلائع الجيش بالإسماعيلية استعداداً لكأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - انتظم فريق طلائع الجيش فى معسكر مغلق بالإسماعيلية اعتباراً من اليوم، السبت، وحتى الخميس المقبل، فى إطار استعدادات الفريق للمشاركة في كأس رابطة الأندية المحترفة التى ستنطلق نسختها الأولى خلال شهر يناير الجاري وهي البطولة التي ستقام خلال فترة توقف الدوري العام بسبب مشاركة منتخب مصر في أمم إفريقيا بالكاميرون.

ويضم المعسكر 28 لاعباً وسينتظم الثلاثي الكاميروني جون أنطوي والتونسي محمد علي الجويني ورامز مدحت في المعسكر صباح غد الأحد بعد انتهاء إجازاتهم التي حصلوا عليها من الجهاز الفني بقيادة طارق العشري المدير الفني، ويغيب فقط عن المعسكر مهند لاشين المنضم للمنتخب الوطني.

ومن المقرر أن يخوض الطلائع مباراتين وديتين خلال المعسكر مع الشهداء الثلاثاء ، ومع أبو خليفة الأربعاء القادمين ، وسوف يستغل الجهاز الفني بقيادة الكابتن طارق العشري مباراتي الشهداء وأبو خليفة في تجهيز والوقوف على مستوى جميع اللاعبين فنياً وبدنياً استعداداً لكأس الرابطة ، هذا إلي جانب التدريبات اليومية علي فترتين صباحاً ومساءا خلال فترة المعسكر .

كان الفريق قد أدي تدريبا خفيفا صباح يوم السفر للانتظام في المعسكر بمشاركه جميع اللاعبين المختارين المعسكر تحت قيادة الكابتن طارق العشري المدير الفني والجهاز المعاون الكباتن محمود عطا وأحمد عبد العزيز ود . عبدالحليم كامل وسيد السويركي والكابتن يسري عرفان ومحمد مختار .

وقبل المران والسفر للمعسكر عقد العشرى جلسه مع اللاعبين للتأكيد علىهم بأهمية المرحلة القادمة من المباريات سواء كأس الرابطة ، أو الدوري العام ، لكونها تحتاج لتركيز شديد من الجميع ، وطالب الكابتن طارق العشري اللاعبين عدم التفكير فى المباريات الماضية ، مطالبهم ببذل أقصي جهد فى التدريبات لكون ماراثون الدوري مازال طويلاً ولم يمضي منه سوي سبعة أو ثمانية مباريات فقط ، وبالتالي فالمرحلة القادمة تحتاج للتركيز الشديد وللفربق صاحب النفس الطويل .