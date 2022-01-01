شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير مفصل عن الأوضاع فى جاروا وياوندى قبل سفر بعثة منتخب مصر للكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم محمد صلاح، المدير الإداري للمنتخب الوطني، تقريرًا مفصلا لوائل جمعة مدير المنتخب الوطني عن الأوضاع فى مدينة جاروا الكاميرونية التى سيتوجه إليها الفريق الجمعة المقبل لأداء مباراتي نيجيريا وغينيا بيساو يومي 11 و15 يناير الحالي، ضمن المجموعة الرابعة لنهائيات الأمم الأفريقية، بالإضافة إلى الاحتياجات الخاصة بالبعثة هناك وفي مدينة ياوندي التي سينتقل إليها المنتخب لخوض مباراته الأخيرة فى الدور الأول أمام السودان يوم 19 يناير الجاري.

وكان المدير الإداري قد عاد من الكاميرون فجر اليوم بعد زيارة استغرقت أربعة أيام تفقد خلالها مقرى إقامة البعثة في كل من مدينتي جاروا وياوندي ووقف عند الاحتياجات الطبية والغذائية التي ستصطحبها البعثة في رحلتها إلى هناك.

من جهته عرض وائل جمعة، مدير المنتخب، تفاصيل احتياجات البعثة على أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم الذى وجه بسرعة توفير كافة الاحتياجات، بالإضافة إلى الموافقة على توجه عدد من أعضاء الجهاز الإداري للمنتخب إلى هناك قبل البعثة ليكونوا في استقبالها لدى وصولها يوم الجمعة المقبل.