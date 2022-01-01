هل يعود محمد عبد السلام للزمالك فى يناير الجارى؟

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القاهرة - سامية سيد - تبحث إدارة نادى الزمالك تدعيم صفوف الفريق فى يناير الجارى، رغم منع الأبيض من القيد، وهى الأزمة التى بدأت مطلع الموسم الحالي، ووجدت إدارة الزمالك أن الحل الوحيد لتفادى أزمة منع القيد هى عودة المعارين بداية الموسم الحالي، خاصة أن الزمالك يحق له قيد المعارين فى حالة عودتهم نظرا لأنهم مقيدون ضمن قائمة الفريق الأولى وهى الحالة الوحيدة التى يحق للزمالك قيد لاعبين خلال يناير الجارى.

أولى خطوات تدعيم الزمالك ستكون فى عودة محمد عبد السلام مدافع الفريق المعار الى الاتحاد السكندري، حيث تدرس إدارة النادى التفاوض مع نظيرتها فى الاتحاد السكندرى للموافقة على قطع إعارة محمد عبد السلام فى يناير الجاري، والاتفاق على صيغة معينة لإتمام الأمر.

ويحتاج الزمالك لتدعيم خط الدفاع فى ظل تواجد الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى فقط فى هذا المركز، وهو ما يضع الزمالك تحت ضغوط طوال الموسم فى ظل النقص العددى فى المدافعين.

من ناحية أخرى، ساهمت أزمة إيقاف قيد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لفترتين، على خلفية أزمة حسام أشرف، لاعب الفريق، الذى وقع لأكاديمية فى الكاميرون قبل توقيعه على عقود لاعب محترف فى الزمالك، فى إعادة اكتشاف عددًا من نجوم الفريق.

أزمة إيقاف القيد أدت إلى عدم قدرة الزمالك على إبرام صفقات جديدة فى بداية الموسم، كما سيكون الفريق محرومًا من التدعيمات فى انتقالات شهر يناير، الأمر الذى أدى لاعتماد الجهاز الفنى، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على العناصر المتاحة فقط.

اعتماد كارتيرون على العناصر المتاحة دون النظر للتدعيمات الخارجية أدى إلى إعادة اكتشاف عدد من اللاعبين الذين كان من المتوقع رحيلهم قبل بداية الموسم، خاصة أن كارتيرون منح الفرصة تدريجيا لعدد من اللاعبين، أمثال المغربى محمد أوناجم، الذى قدم أوراق اعتماده وأصبح من نجوم الفريق، كذلك مصطفى فتحى العائد من الإعارة، بالإضافة إلى استمرار لاعبى الوسط أمثال محمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز، بعدما كانوا على بُعد خطوات من الرحيل قبل بداية الموسم.