شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلى للمشاركة فى كأس العالم للأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي الأهلي لبدء التدريبات فى غضون الأيام المقبلة بعد راحة طويلة حصل عليها عقب مواجهة فيوتشر الأخيرة ببطولة الدوري، حيث يستعد المارد الأحمر لمونديال الأندية وكأس الرابطة.

فى التقرير التالي نلقى الضوء على استعدادات الأهلي للفترة المقبلة.

س: متى يعود الأهلي لتدريباته بعد الراحة الحالية؟

ج: قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي استئناف التدريبات يوم 4 يناير، بالنسبة للاعبين الذين لم يشاركوا بكثافة فى المباريات خلال الفترة الماضية.

س: هل يقود موسيماني المدير الفني للفريق تدريبات الأهلي؟

ج: يقود سامي قمصان المدرب العام للفريق مران الأهلي لحين عودة بيتسو موسيماني المدير الفني.

س: وماذا عن لاعبي الأهلي الدوليين؟

ج: الأهلي لديه تسعة لاعبين مع منتخبات بلادهم يستعدون للمشاركة فى كأس أمم أفريقيا بالكاميرون، وهم أكرم توفيق، محمد شريف، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد الشناوي وأيمن أشرف، ويتواجد هذا السداسي مع منتخب مصر، كما يتواجد على معلول مع منتخب تونس وبدر بانون مع منتخب المغرب وآليو ديانج مع مننتخب مالي.

س: ماذا عن برنامج إعداد الأهلي قلب مونديال الأندية؟

ج: الأهلي يستعد من خلال تدريبات يومية قبل المشاركة في كأس الرابطة ثم مونديال الأندية الذي يستهله الأهلي بمواجهة مونتيري يوم 5 فبراير المقبل، وحدد بيتسو موسيماني مع سامي قمصان برنامج فترة الإعداد للاعبين البدلاء بدءاً من الثلاثاء المقبل، والتي سيقودها المدرب العام فى ظل غياب المدير الفني الذى سافر إلى بلاده لقضاء إجازة قبل العودة إلى القاهرة فى الثامن من يناير الجارى.

ووضع موسيماني برنامج الإعداد للاعبين البدلاء بالأهلي من أجل تجهيزهم قبل المشاركة فى بطولة كأس الرابطة خلال فترة توقف الدوري الحالية، لظروف مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022، من أجل رفع كفاءة اللاعبين الاحتياطيين الفنية والبدنية

أما بالنسبة للاعبين المجهدين فسوف تستمر راحتهم حتى يوم 8 يناير، ثم ينتظمون بعدها في التدريبات، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات.